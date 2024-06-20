Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что возглавит объединенную компанию Wildberries и группы Russ. Об этом топ-менеджер сообщила в своем Telegram-канале.
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«По поводу объединения Wildberries и группы Russ. Много вопросов по этой новости. Мы обязательно расскажем все подробности, но чуть позже. Конечно, согласуем структуру объединения с ФАС — в соответствии с законом. И только после этого сможем раскрыть детали. Сейчас могу подтвердить, что объединенную компанию действительно возглавлю лично», — сообщила Бакальчук.
Она также добавила, что объединение не повлияет на работу площадки Wildberries, напротив, «у селлеров появится больше вариантов продвижения».
Бакальчук также призвала «не верить слухам и домыслам» и использовать информацию из официальных каналов маркетплейса.
Глава маркетплейса назвала объединение «новым этапом развития» и пообещала открыть новые возможности для партнеров и покупателей.
- 18 июня маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Группа Russ заявили об объединении для создания «новейшей цифровой торговой платформы».
- По данным источников РБК, 19 июня правительство РФ одобрило объединение компаний и назначило куратором сделки замруководителя администрации президента Максима Орешкина. ФАС предварительно положительно оценила готовящееся объединение.
- Одной из целей объединения Wildberries и Russ, по данным источников РБК, называлось создание платежной системы «в обход SWIFT» для рублевых расчетов по всему миру. Опрошенные RB.RU эксперты ранее предположили, что маркетплейс планирует усилить присутствия в офлайн-каналах и включиться в борьбу за рекламный рынок с Ozon и другими игроками.
Фото на обложке: AntonSAN /
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