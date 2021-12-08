Владелица Wildberries обошла всех миллиардеров мира по темпу прироста состояния в текущего году. Татьяна Бакальчук стала богаче на $12 млрд — ее состояние выросло примерно на 1300%. В российском рейтинге Forbes она сместилась с 93 на 13 место.

О темпах роста состояния миллиардеров написал американский Forbes.

Основной владелец российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в течение 2021 года увеличила свое состояние примерно на 1300% и заняла первое место в мире по темпам прироста состояния среди богатейших людей планеты.

Если в 2020 году состояние Бакальчук оценивалось в $1 млрд, то на данный момент оно составляет $13 млрд. Таким образом Татьяна Бакальчук за один год поднялась с 93 на 13 место в рейтинге российских бизнесменов Forbes. Сообщается, что на рост состояния Бакальчук повлияла переоценка бизнеса после IPO прямого конкурента Wildberries – маркетплейса Ozon.

Значительно увеличил свое состояние основатель и глава Telegram Павел Дуров. Он стал богаче на 400% – состояние миллиардера выросло с $3,4 млрд в 2020 году до $17,2 млрд в 2021-ом. Дуров в рейтинге поднялся с 30 на 9 место.

Вцелом состояние российских миллиардеров в течение текущего года выросло на 30%. По данным издания, все миллиардеры России владеют состоянием, которое оценивается в $630 млрд – по этому показателю Россия занимает пятое место среди мировых стран.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!