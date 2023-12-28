Два китайских бренда одежды выйдут на российский рынок в 2024 году

В 2024 году в Росси появятся два новых бренда одежды из Китая, сообщила ТАСС глава направления новых брендов в Союзе торговых центров совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева. К середине года в Москве планируют открыться магазины Semir и детский Balabala.

По словам Кермедчиевой, магазины собирается открыть структура Вячеслава Шикулова (партнер брендов Samsonite, Guess, Boggi). Она также уточнила, что ритейлер изучает варианты и присматривается к площадкам в столичных ТЦ.

Semir уже сейчас ведет переговоры с «Авиапарком» и торговыми центами «Мега». По ее словам, к лету там могут открыться первые магазины Semir. Это будут торговые точки площадью примерно 300 кв. м. Balabala расположится на площадках в 150-200 кв. м.

В 2022 году на российский рынок вышел китайский бренд Li-Ning, а в предстоящем году повторно запустится спортивный бренд Sprandi.

Производители из Китая осваивали российский рынок и до ухода крупнейших западных игроков в 2022 году. Бренд Anta Sports начал бизнес в РФ еще в 2014 году.

Турецким брендам, в свою очередь, не всегда удается стать альтернативой ушедшим производителям. Открытые в 2022 году дистрибьютором «Джамилько» магазины Ipekyol и Twist, прекратили свою работу.

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