Губернатор Бали призвал ужесточить визовый режим в отношении россиян

Власти острова Бали могут ужесточить визовый режим в отношении россиян. На них часто поступают жалобы за правонарушения, заявил губернатор и призвал правительство пересмотреть визовую политику.
С предложением изменить визовую политику в отношении туристов из России и Украины выступил губернатор острова Бали Ваян Костер. Об этом пишет газета The Jakarta Post.
По словам Костера, россиян чаще других замечают за правонарушениями, в том числе касающихся работы в стране без соответствующего разрешения. Нарушения закона, которые совершают россияне и украинцы, «гораздо более значительные» чем те, за которыми замечают туристов из других стран, подчеркнул губернатор.
Газета Reuters уточнила, что от граждан Бали поступали жалобы на российскую туристку, которая позировала обнаженной у священного для жителей острова дерева, а также на туриста, который сбил пешехода в состоянии алкогольного опьянения.
Губернатор Бали отметил, что из страны уже депортировали 31 туриста из России и Украины. Ваян Костер обратился к правительству государства в лице министерства юстиции и прав человека с просьбой ужесточить визовую политику для граждан этих стран.
Фото на обложке: Camelia Aries /
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