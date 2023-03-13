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Губернатор Бали призвал ужесточить визовый режим в отношении россиян

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти острова Бали могут ужесточить визовый режим в отношении россиян. На них часто поступают жалобы за правонарушения, заявил губернатор и призвал правительство пересмотреть визовую политику.

Губернатор Бали призвал ужесточить визовый режим в отношении россиян

С предложением изменить визовую политику в отношении туристов из России и Украины выступил губернатор острова Бали Ваян Костер. Об этом пишет газета The Jakarta Post.

По словам Костера, россиян чаще других замечают за правонарушениями, в том числе касающихся работы в стране без соответствующего разрешения. Нарушения закона, которые совершают россияне и украинцы, «гораздо более значительные» чем те, за которыми замечают туристов из других стран, подчеркнул губернатор.

Газета Reuters уточнила, что от граждан Бали поступали жалобы на российскую туристку, которая позировала обнаженной у священного для жителей острова дерева, а также на туриста, который сбил пешехода в состоянии алкогольного опьянения.

Губернатор Бали отметил, что из страны уже депортировали 31 туриста из России и Украины. Ваян Костер обратился к правительству государства в лице министерства юстиции и прав человека с просьбой ужесточить визовую политику для граждан этих стран.

Фото на обложке: Camelia Aries / Shutterstock

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