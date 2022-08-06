Производитель алюминиевых банок Ball потерял $435 млн из-за ухода из России

Американский производитель алюминиевых упаковок Ball Corporation отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала 2022 года. Решение о приостановке инвестиций в РФ и продаже бизнеса в стране привели к потере $435 млн.
В конца марта корпорация объявила, что из-за военной операции на Украине приостанавливает инвестиции в российский рынок и ищет покупателя на свой местный бизнес.
В недавнем отчете Ball сообщила, что это решение привело к обесценению локальных активов компании на $435 млн.Сейчас американское предприятие владеет тремя заводами по производству алюминиевых банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.
«Компания Ball провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток от обесценения в размере $435 млн», — говорится в сообщении.
Ball Corporation — крупнейший производитель пивных банок в России. По информации «Коммерсанта», в прошлом году компания обеспечила более 60% от всего потребления российскими производителями пива.
Согласно отчетности самой корпорации, на российский рынок в 2021 году пришлось порядка 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли. Заводы Ball выпустили за год более 5,6 млрд алюминиевых банок — около 5% от всего производства компании.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Дело против «Яндекс.Еды» и «головная боль» иностранных банков: главное за 6 августа
- 2 Старт торгов на фондовом рынке для нерезидентов из «дружественных» стран отложили из-за указа Путина
- 3 Александр Роднянский перестал быть владельцем студии, снявшей «Левиафан», «Сталинград» и «Чернобыль»
- 4 Гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегических предприятиях
- 5 Безработица в России начнет расти осенью — Минэкономразвития
ВОЗМОЖНОСТИ
06 августа 2022
09 августа 2022
10 августа 2022