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Производитель алюминиевых банок Ball потерял $435 млн из-за ухода из России

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский производитель алюминиевых упаковок Ball Corporation отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала 2022 года. Решение о приостановке инвестиций в РФ и продаже бизнеса в стране привели к потере $435 млн.

Производитель алюминиевых банок Ball потерял $435 млн из-за ухода из России

В конца марта корпорация объявила, что из-за военной операции на Украине приостанавливает инвестиции в российский рынок и ищет покупателя на свой местный бизнес.

В недавнем отчете Ball сообщила, что это решение привело к обесценению локальных активов компании на $435 млн.Сейчас американское предприятие владеет тремя заводами по производству алюминиевых банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.

«Компания Ball провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток от обесценения в размере $435 млн», — говорится в сообщении.

Ball Corporation — крупнейший производитель пивных банок в России. По информации «Коммерсанта», в прошлом году компания обеспечила более 60% от всего потребления российскими производителями пива.

Согласно отчетности самой корпорации, на российский рынок в 2021 году пришлось порядка 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли. Заводы Ball выпустили за год более 5,6 млрд алюминиевых банок — около 5% от всего производства компании.

Фото: nu aom / Shutterstock

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