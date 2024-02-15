Производители электроники предложили ввести баллы за совместимость гаджетов с российской ОС

Производители электроники обсуждают с Минпромторгом идею начисления баллов для признания смартфонов и планшетов отечественными за совместимость с российской мобильной ОС. Инициатива принадлежит ассоциации «Вычислительная техника» (АНО ВТ, входит «Ядро», «Аквариус», «Байтэрг» и др.), пишет «Коммерсантъ».

В «Базальт СПО» считают идею «разумной». У производителей, которые глубоко погружены в разработку, а не просто собирает устройства на готовой платформе, появится преимущество, отмел представитель компании.

Еще один собеседник издания сомневается, что один балл может изменить ситуацию, так как компаниям для признания телефонов и смартфонов российскими часто не хватает сразу баллов десяти, а не одного. К тому же, задача балльной системы заключалось в том, чтобы «стимулировать развитие аппаратной части ИТ-решений», а совместимость продуктов с ОС с этой целью не связана.

Свои решения есть, например, у «Ред софт» («Ред ОС М»), Yadro (Kvadra) и «Открытой мобильной платформы» («Аврора»). Над собственной операционной системой также работает «Аквариус».

Часть участников рынка допустила, что изменения могут ввести, как раз чтобы «защитить инвестиции» тех, кто вкладывается в разработку нативных систем.

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