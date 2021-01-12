Три страны Балтии возглавили рейтинг наиболее благоприятных стран для стартапов

Венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных стран для развития стартапов. Список возглавили 3 страны Балтии: Латвия, Эстония и Литва. Об этом сообщает портал Tech.eu.

По данным венчурной компании, новые реформы конца прошлого года превратили указанные страны в регион с наиболее благоприятной в мире политикой. Нововведения облегчают стартапам процессы привлечения и удержания талантов.

Так, реформа предоставила сотрудникам латвийских, литовских и эстонских стартапов налоговые льготы. Также она сократила время владения опционом на акции компании, которое нужно выдержать перед его обналичиванием.

«Эти изменения в политике станут долгожданной приятной новостью для латвийских и литовских стартапов, но теперь нужно, чтобы остальная Европа и Евросоюз последовали их примеру», — отметил партнер Index Ventures Мартин Миньот.

Всего в рейтинг вошли 24 страны, 20 из которых расположены в Европе. Также в списке представлены Израиль, Канада, США и Австралия.

В топ-5 также попали Израиль и Канада. Они уступают странами Балтии в вопросах налогообложения компаний и их сотрудников, а также по уровню цен исполнения опционов.

Россия составителями рейтинга не учитывалась.

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