«Балтика» вернется на рынок Казахстана

Официальный экспортер «Балтики» Trade SA и группа компаний Galanz Bottlers подписали соглашение о дистрибуции в Казахстане алкогольной и безалкогольной продукции пивоваренной компании «Балтика» как под оригинальным брендом, так и под четырьмя новыми марками, сообщили «Ведомостям» в компании.

В числе новинок, которые попадут в Казахстан, будут марки пива Brander Bier, Platina Latina, Dragon, Volny Vlk, а также энергетические напитки TGR Force и Piranha's Slam.

«Балтика» – крупнейший производитель в России, выпускающий до 620 млн дал пива в год. Компания владеет такими брендами, как «Жигулевское», «Дон» и др., а также восемью заводами по всей стране, включая предприятия в Воронеже, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

В июле 2023 года по указу президента России Владимира Путина «Балтика» была передана в управление Росимущества. До этого пивоваренная компания принадлежала датской группе Carlsberg.

Временное прекращение экспорта российского пива в Казахстан было связано со спором с казахским подразделением датской компании Carlsberg Kazakhstan, ранее писало издание Orda.kz. Росимущество в качестве временного управляющего запретило Carlsberg Kazakhstan производство продукции под маркой «Балтика».

Решение ведомства подтвердил суд в Санкт-Петербурге 24 января 2024 года, который лишил датчан права на использование брендов «Балтики» в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Украине, Таджикистане, Монголии и Туркменистане.

Согласно исследованию центра «Агроэкспорт» от июля этого года, поставки российского пива в Казахстан в 2026 году прогнозируются на уровне 71 тыс. тонн примерной стоимостью в $32 млн. Доля России в казахстанском импорте пива, считают эксперты центра, вырастет с 60% на 2024 год до 62% в 2026 году.

Ранее «Балтика» вернула себе права на марку пива Zatecky Gus. Компания пыталась зарегистрировать товарный знак Zatecky Gus еще в 2009 году, однако Роспатент отказал в регистрации, а до настоящего момента «Балтика» производила пиво по лицензии своей дочерней чешской компании.