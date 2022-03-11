Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать Instagram и признать Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к соцсети Instagram в России.

Кроме того, ведомство просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Также Генпрокуратура сообщила, что прекращает работу на площадке Instagram «в связи с потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих». Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

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В свою очередь, Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении Meta «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации», сообщило ведомство. В СК квалифицировали действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 11 марта 2022 года сообщил, что направил обращение в Генпрокуратуру и СК в связи с информацией о том, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram. Он заявил, что если эта информация соответствует действительности, то Instagram в России должен быть заблокирован вслед за Facebook.

Роскомнадзор еще ночью 11 марта запросил Meta, соответствует ли эта информация действительности.

Ранее агенство Reuters со ссылкой на внутренние документы американской корпорации сообщило, что Meta разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных в контексте спецоперации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. По данным агентства, временное разрешение на призывы к насилию распространялось на такие страны, как Россия, Украина и Польша, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Модераторы контента соцсетей получили соответствующие инструкции.

Пресс-секретарь компании Энди Стоун позже сообщил в Twitter, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.

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