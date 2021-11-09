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Роскомнадзор предложил запретить в онлайн-кинотеатрах фильмы с сексуальными девиациями

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Роскомнадзор предложил ограничить в онлайн-кинотеатрах показ фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Эти же запреты предлагается прописать в статье закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.

Роскомнадзор предложил запретить в онлайн-кинотеатрах фильмы с сексуальными девиациями

Роскомнадзор презентовал предложения на заседании Общественного совета, сообщили «Ведомости».

Ведомство обсуждает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Они могут быть внесены в статьи 10.5 и 10.6, которые регулируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации» предлагается включать в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации. Провайдеры и операторы обязаны блокировать страницы с материалами из реестра.

Другое предложение касается закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В него предлагается добавить запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Действующие формулировки закона запрещают распространение среди детей именно «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» информации.

Изменения предлагается также внести в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Ее могут расширить теми же запретами, что и статью о обязанностях онлайн-кинотеатров.

Наказание может быть в виде штрафа до 1 млн рублей или приостановки деятельности до 90 дней. Санкции могут установить по аналогии со статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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Фото на обложке: Yuri Snegur / Shutterstock

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