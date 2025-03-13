Бананы войдут в перечень сельскохозяйственных культур России

По его словам, бананы не были включены в перечень, поскольку не выращивались в России в промышленных масштабах, но сейчас ситуация изменилась. Первый проект по культивации бананов стартует в Невинномысске: теплицы построят на 15 га, они будут располагаться на территории опережающего развития, что обеспечит налоговые и административные льготы. Объем инвестиций в проект составил 1,4 млрд рублей.

«Если все организационные и технические вопросы будут решены, то в перспективе 2026 года, действительно, эта продукция может появиться в Ставропольском крае», — подчеркнул Измалков.

Помимо бананов в Невинномысске планируют выращивать маракуйю, а также разбить фисташковый и миндальный сад в открытом грунте. Инвесторами выступают ставропольская компания «Генгрупп Рус» и казахская GenGroup Qazaqstan.

Идею выращивать бананы в России ранее высказала глава Минсельхоза Оксана Лут на международном форуме Финансового университета в ноябре 2024 года. За неделю до мероприятия она побывала в Казахстане, где бананы начали выращивать в теплицах. Этому примеру решили последовать в России.

Фото на обложке: Ben Iwara / Unsplash