Зарубежные сервисы бронирования начали принимать российские карты — «Известия»

Зарубежные сервисы бронирования отелей и билетов начали принимать карты, в том числе Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, пишут «Известия». В числе обслуживающих российские карты — Trip.com, Expedia и City.Travel.

Китайский Trip.com в 2023 году добавил возможность оплачивать туры российскими картами. Эти данные подтвердили в самой компании, уточнив, что сервис уже несколько месяцев сотрудничает с «компанией из РФ». Оплатить услуги сервиса можно любой картой, выпущенной в России, будь то Mastercard и Visa или китайский UnionPay или отечественный «Мир».

Из комментариев российских пользователей на сайте сервиса следует, что иногда при оплате бывают сбои, особенно в случае с UnionPay. Чтобы избежать сложностей, в поддержке советуют убедиться, что была выбрана российская версия сайта и нужная валюта — рубли.

Как пояснили в службе поддержке одному из пользователей, трансакции в национальной валюте не всегда проходят с первого раза. В таких случаях нужно дождаться возврата средств на счет и повторить попытку.

Американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel также позволяют забронировать отель с помощью российской карты. Если Expedia принимает только Mastercard и Visa, то City.Travel работает с любыми картами, выпущенными в РФ.

По словам экспертов, операции проводятся через российские банки или через организации «дружественных» стран. В банке ДОМ.РФ рассказали, что чаще всего их клиенты выбирают City.Travel. В основном такие операции совершали держатели Mastercard (69%), реже — «Мира» (24%) и Visa (7%), уточнили в кредитной организации.

В «Росбанке» также подтвердили трансакции. Средний чек оплаты через City.Travel по картам банка составляет в текущем году 37,2 тыс. рублей, а на Trip.com — 26,14 тыс.

В минувшем году из-за ввода российских войск на территорию Украины платежные системы Mastercard и Visa ушли из РФ. В сентябре 2022 года Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой «Мир».

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