Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Зарубежные сервисы бронирования начали принимать российские карты — «Известия»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Зарубежные сервисы бронирования отелей и билетов начали принимать карты, в том числе Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, пишут «Известия». В числе обслуживающих российские карты — Trip.com, Expedia и City.Travel.

Зарубежные сервисы бронирования начали принимать российские карты — «Известия»

Китайский Trip.com в 2023 году добавил возможность оплачивать туры российскими картами. Эти данные подтвердили в самой компании, уточнив, что сервис уже несколько месяцев сотрудничает с «компанией из РФ». Оплатить услуги сервиса можно любой картой, выпущенной в России, будь то Mastercard и Visa или китайский UnionPay или отечественный «Мир».

Из комментариев российских пользователей на сайте сервиса следует, что иногда при оплате бывают сбои, особенно в случае с UnionPay. Чтобы избежать сложностей, в поддержке советуют убедиться, что была выбрана российская версия сайта и нужная валюта — рубли.

Как пояснили в службе поддержке одному из пользователей, трансакции в национальной валюте не всегда проходят с первого раза. В таких случаях нужно дождаться возврата средств на счет и повторить попытку.

Американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel также позволяют забронировать отель с помощью российской карты. Если Expedia принимает только Mastercard и Visa, то City.Travel работает с любыми картами, выпущенными в РФ.

По словам экспертов, операции проводятся через российские банки или через организации «дружественных» стран. В банке ДОМ.РФ рассказали, что чаще всего их клиенты выбирают City.Travel. В основном такие операции совершали держатели Mastercard (69%), реже — «Мира» (24%) и Visa (7%), уточнили в кредитной организации.

В «Росбанке» также подтвердили трансакции. Средний чек оплаты через City.Travel по картам банка составляет в текущем году 37,2 тыс. рублей, а на Trip.com — 26,14 тыс.

В минувшем году из-за ввода российских войск на территорию Украины платежные системы Mastercard и Visa ушли из РФ. В сентябре 2022 года Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой «Мир».

Фото на обложке: EvaMorozova / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В каких странах можно использовать карту «Мир» после приостановки работы Visa и Mastercard
  2. 2 Игра: представьте себя в роли бухгалтера, руководителя бизнеса или сотрудника
  3. 3 Россия заняла второе место в рейтинге стран по доле женщин в бизнесе – между Ганой и Угандой
  4. 4 Сокращение парка SSJ-100 в пять раз, МСП стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам: главное 10 мая
  5. 5 Стратегия ценообразования — что это такое и ее методы

ВОЗМОЖНОСТИ

10 мая 2023

«Покажи Москву!»

10 мая 2023

«Финам Trade API»

10 мая 2023

Aeroclub Challenge 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ