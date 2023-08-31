Эксперт «Точки» рассказал, как продавцам на маркетплейсах не попадать под комплаенс банков

Продавцы маркетплейсов часто сталкиваются с вопросом о том, как работать так, чтобы не попадать под банковский комплаенс. Лидер круга «Продукты комплаенс» в «Точке» Григорий Мальцев по просьбе RB.RU дал ряд рекомендаций о том, как вести бизнес ИП и ООО.

Банковский комплаенс — это инструмент анализа и контроля, который нацелен на проверку действующего или потенциального клиента на предмет благонадежности и реальности его деятельности.

«Особенность работы на маркетплейсе состоит в том, что обычно селлерам требуется много наличных для закупки товара на офлайн-точках. А зная, что снятие наличных в больших объемах может привлечь внимание банка и контролирующих органов, клиенты начинают беспокоиться», — отметил Мальцев.

Однако, по его словам, комплаенс-службы банков чаще всего понимают потребности селлеров, и анализируя работу со счетом, они берут во внимание сферу деятельности и ее особенности.

Однако важно отличать, как устроен бизнес клиента, зарегистрирован ли он как ИП или ООО, отмечает эксперт.

Как вести бизнес ИП

Чтобы у комплаенса не возникало вопросов, селлеру достаточно соблюдать базовые рекомендации:

Деньги приходят только от маркетплейсов, а если у ИП несколько видов деятельности, то не нужно смешивать их на одном счете.

С основного счета необходимо оплачивать дополнительные расходы: доставку, рекламу, упаковку и т.д. Это подтверждает реальность деятельности.

ИП имеет право пользоваться корпоративной картой и в личных целях (такси, продукты и т.д.).

Хорошо, если хотя бы один поставщик готов работать по безналичному расчету, тогда покупка товара производится по счету.

Поддерживается стабильная налоговая нагрузка не ниже 1% от всех исходящих платежей (если необходимо, можно делать авансовые платежи по налогам).

Обязательный пункт: даже при покупках за наличные должны сохраняться документы на товар.

Как вести бизнес ООО

Мальцев отмечает, что для ООО правила строже, так как деньги на счете компании не принадлежат ее директору или учредителю в силу организационно-правовой формы компании.

Чтобы у банков и контролирующих органов не появлялось вопросов, нужно следовать следующим правилам:

Необходимо, чтобы поступления на счет производились именно от маркетплейса (Wildberries, Ozon и др.).

Как и в случае с ИП, нужно проводить любые платежи, показывающие реальную работу компании: арендные, зарплатные, платить за доставку.

Важно следить за налоговой нагрузкой компании. Налоги и страховые взносы должны составлять хотя бы 1% от всех расходных операций.

Со снятием наличных или переводами под отчет необходимо следить за тем, чтобы их было не больше 30% от исходящего оборота (т.е. от всех исходящих платежей).

Если ООО регистрируется для торговли на маркетплейсе, необходимо продумать заранее, будет ли возможность найти поставщиков, готовых работать по безналичному расчету. Основной оборот должен быть именно с ними.

Все подотчетные деньги должны быть «закрыты» документами. Документооборот необходимо вести корректно, сохраняя документы (накладные, чеки, квитанции) по каждой покупке за наличные.

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