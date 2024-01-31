Несколько крупных российских банков присоединились к пилоту цифрового рубля

Несколько крупных российских банков присоединились к пилотному проекту цифрового рубля – среди них Сбербанк и «Тинькофф». Общий перечень участников пилота расширился до 30 финансовых организаций.

Банк России расширил список финансовых организаций, которые участвуют в пилотном проекте цифрового рубля. Обновленный перечень компаний опубликован на сайте ЦБ.

Участниками проекта стали в частности Сбербанк, «Тинькофф», «Русский стандарт», Экспобанк, банк «Точка». Все они подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля и настраивают системы, сообщили в Банке России.

Банк России пилотирует цифровой рубль в ограниченном режиме с 15 августа 2023 года. На данный момент в тестировании участвуют более 10 банков, 600 человек и порядка 30 компаний в 11 городах России.

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