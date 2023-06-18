Bank of China ограничил переводы в юанях из России в Европу и США

Bank of China, четвертый крупнейший банк в мире, предупредил своих клиентов о приостановке переводов в юанях из России в банки Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США.

Об этом РБК рассказали представители «Модульбанка» и «Финама», у которых Bank of China является банком-корреспондентом. При этом, по словам председателя правления «Модульбанка» Павла Семенова, по-прежнему можно сделать перевод в банки корреспондентской сети Bank of China.

«По остальным банкам мы прорабатываем альтернативный маршрут», — сообщил глава банка.

Семенов подчеркнул, что решение о приостановке было принято не Китаем, а сторонами ЕС и США, которые пытаются перекрыть «альтернативные каналы в виде юаня», угрожая вторичными санкциями в отношении китайских банков.

Ранее банк «Юникредит» сообщал, что с 13 июня «Бэнк оф Чайна» (российская «дочка» Bank of China) прекращает принимать к исполнению платежи в китайских юанях в пользу получателей, которые обслуживаются в банках ЕС, Швейцарии, Великобритании и США, включая иностранные филиалы банков этих стран.

Павел Семенов назвал переводы юаня в ЕС и США «экзотическим явлением» — подобные операции составляют 3% от общих переводов в китайской валюте. В беседе с РБК эксперты рассказали, что подобными переводами пользуется российский бизнес для расчетов по внешнеэкономическим операциям в отсутствие иных законных способов.

Также переводы в юанях, например, могли использовать клиенты брокерской компании Interactive Brokers — одного из немногих брокеров стран Запада, продолжающих работать с россиянами, но не принимающих платежи в рублях.

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