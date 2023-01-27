В 2022 году чистая прибыль банковского сектора в РФ упала почти на 92%

Банковский сектор России смог компенсировать убытки первой половины 2022 году и выйти в прибыль в 203 млрд рублей, говорится в отчете ЦБ. Годом ранее сектор заработал 2,4 трлн рублей.

Отмечается, что в декабре прошлого года банки отразили прибыль 342 млрд рублей, что позволило сектору выйти в прибыль. ЦБ декабрьские показатели связывают в том числе с валютной переоценкой на фоне ослабления позиций рубля.

В прошлом месяце в результате бюджетных расходов корпоративный портфель показал рост на 2,1% (месяцем ранее увеличение оценивалось в 1%). При этом годовой рост составил 14,3% против 11,7% в 2021 году.

Что касается ипотечного кредитования, в декабре портфель вырос на 3,3%, а годовой рост составил 20%. Такие результаты «с учетом всех обстоятельств» Банк России оценивает как высокие. Прирост в 2021 году составил 30%.

При этом в сфере потребительского кредитования разрыв с показателями 2021 года оказался в разы существеннее. Если в 2021 году рост оценивался в 20,1%, то в 2022 году составил лишь около 3%. Как поясняет ЦБ, это обусловлено более жесткой политикой банков «в периоды повышенной нестабильности весной и осенью».

Годовое увеличение средств граждан в банках составило 6,9% против 5,7% в 2021 году.

В ЦБ считают, что в 2023 году банки смогут заработать свыше 1 трлн рублей. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, «если не будет новых потрясений», в конце года можно рассчитывать на более высокие показатели.

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