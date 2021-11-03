Россиянам рассказали, как заработать максимум на росте банковских ставок

Глава подразделения «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин рассказал, как заработать максимум на росте банковских ставок.
Вкладчики, не планирующие крупных покупок, могут рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных средств на банковские вклады. Все, по его словам, зависит от целей и горизонтов инвестирования, сообщил он агентству «Прайм».
По его словам, небольшую сумму разумнее разместить на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия, чтобы пользоваться средствами в любой момент без необходимости досрочного расторжения договора вклада и потери процентов.
«Еще один выгодный вариант — разместить сумму на несколько вкладов под максимальный процент. Тогда вкладчик в любой момент сможет забрать деньги с одного из депозитов, потеряв проценты только с части размещенных средств, а не от всей суммы. Если же деньги клиенту в течение срока вклада не понадобятся, то он получит максимальную доходность по сравнению с другими вариантами размещения», — объяснил финансист.
Если деньги откладываются на конкретную цель, то все средства уместно разместить на вклад с возможностью пополнения и снятия или на накопительный счет, выбрав для себя банк с наиболее удобными условиями, заключил он.
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Фото на обложке: EVGENY724 /
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