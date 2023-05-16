Репутация оказалась самым маловажным фактором при выборе банка — опрос

Репутация является самым маловажным фактором при выборе банка, показал опрос. Только 16% респондентов выбирают кредитную организацию по этому критерию. Большинство же обращают внимание на привлекательность бонусных программ и размер процентов по вкладам.

Лишь каждый пятый россиянин отмечает удобность мобильного приложения при выборе банка, показал опрос исследовательского центра «Фидбэк», в котором участвовали 2 тыс. человек.

Основополагающим фактором при выборе кредитной организации 44% респондентов назвали наличие бонусных программ с кэшбеком и размер процентов по вкладам. Лишь каждый шестой опрошенный (16%) считает репутацию банка важнейшим критерием.

Большинство участников опроса (36%) являются клиентами сразу двух банков. Самыми популярными организациями среди них являются Сбербанк и «Тинькофф».

Санкционные ограничения в отношении банков никак не отразились на их повседневной жизни – в этом признались половина респондентов. В то же время у 18% опрошенных снизился уровень доверия к отечественной банковской системе, большинство же не изменили своего мнения о ней.

Опрос проводился среди жителей России в возрасте от 18 до 64 лет.

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