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Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Совет директоров Банка России 17 декабря принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5%.

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Инфляция по итогам года ожидается выше октябрьского прогноза, говорится в сообщении ЦБ.

Это уже седьмое подряд повышение ключевой ставки Банком России. 22 октября 2021 года ЦБ в очередной раз повысил ставку на 75 базисных пунктов — до 7,5% годовых. На тот момент банк ожидал инфляцию по итогам 2021 года в 7,4–7,9%. В ноябре инфляция была зафиксирована на уровне 8,4%.

Ранее аналитики крупнейший российских банков ожидали повышения ключевой ставки ЦБ с 7,5% до 8,5% в декабре.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в сообщении Центробанка.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, где будет рассмотрен вопрос о повышении ключевой ставки, пройдет 11 февраля 2022 года.

По информации Банка России, в октябре — ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен оказались максимальными за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% после 7,4% в сентябре. «По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%», — отмечается в сообщении ЦБ.

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Целью по инфляции в России в банке называют ожидания в 4%. Но преобладающее влияние «проинфляционных факторов» может привести «к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели». В 2022 году по базовому сценарию инфляция должна снизиться до 4-4,5%.

С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике рост ВВП в 2021 году может составить около 4,5%.

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Фото на обложке: pexels.com

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