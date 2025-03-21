Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж

Отмечается, что граждане России и физические лица из дружественных стран могут переводить до $1 млн долларов или эквивалент в другую валюту на зарубежные счета в течение месяца. Лимит на переводы через системы денежных переводов составляет $10 тыс. или аналогичный эквивалент в месяц. «Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», — говорится в заявлении регулятора.

Физические лица — нерезиденты, работающие в России, из дружественных и недружественных стран могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Запрет на переводы действует для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Однако он не касается иностранных компаний под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы в рублях через корреспондентские счета в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Последний раз меры продлевали до 31 марта текущего года.

Фото на обложке: Giorgio Trovato / Unsplash / Depositphotos