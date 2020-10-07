Названы банки, которым больше всего доверяют россияне

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил , каким банкам больше всего доверяют россияне. На первом месте в списке Сбербанк.

Вторую строчку в рейтинге занимает ВТБ. Также в пятерку входят «Газпромбанк», «Альфа-банк» и «Россельхозбанк».

На шестом месте расположился «Райффайзенбанк», на седьмом — «Совкомбанк». Замыкают топ-10 «Почта банк», «Росбанк» и «Открытие». В список также попали «Тинькофф», «Юникредит банк» и «Московский кредитный банк».

Эксперты выяснили, что Сбербанк и «Почта банк» имеют более высокий уровень доверия среди женщин. Наибольшим уровнем доверия все банки обладают среди россиян возраста от 25 до 34 лет. Исключением стали «Почта банк» (имеет наиболее высокий уровень доверия среди молодежи и людей старшего возраста) и «Открытие» (пользуется высоким доверием у молодежи).

«Ромир» также составил рейтинг известности банков. Первую строчку занял Сбербанк (знают компанию 97% опрошенных). На втором и третьем местах — ВТБ (85%) и «Тинькофф» (78%) соответственно. В пятерку также попали «Альфа-банк» (77%) и «Почта банк» (76%).

На шестой строчке в рейтинге известности кредитных организаций оказался «Газпромбанк» (72%), на седьмой — «Совкомбанк» (68%). «Россельхозбанк» (67%) занял восьмую позицию в списке, «Райффайзенбанк» (65%) — девятую. Банк «Открытие» (63%) на 10 строчке. Замыкают рейтинг «Росбанк» (57%), «Московский кредитный банк» и «Юникредит банк» (по 46%).

В опросе приняли участие 1500 респондентов.

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