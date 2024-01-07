В 2024 году заработают новые правила банков по возврату украденных средств

С 25 июля 2024 года вступят в силу изменения в закон о национальной платежной системе, по которым банки должны будут в течение 30 дней возвращать клиентам украденные деньги. Цель изменений — повлиять на низкий уровень возврата похищенных средств.

«Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии», — рассказал РБК представитель Центробанка.

Главное нововведение — банк обязан вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента-физического лица, если был допущен перевод на мошеннический счет, который находится в базе ЦБ «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента».

Регулятор собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем, и передает сведения кредитным организациям.

Кроме того, банк должен в тот же срок вернуть средства потерпевшему, если не направил ему уведомление о переводе, который был совершен без согласия клиента.

Если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то кредитная организация должна вернуть потраченные деньги при условии, что жертва злоумышленников уведомила банк об этом. Для возврата трансграничного перевода срок увеличивается до 60 дней.

Однако если клиент не предупредил об утрате карты, то банк не обязан возмещать средства.

Также представители банка смогут на два дня блокировать перевод на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов. За это время владелец карты сможет либо подтвердить перевод, либо отказаться от его проведения.

Следующее изменение — если от МВД поступит информация о том, что клиент занимается выводом и обналичиванием похищенных денег, банк сможет отключить ему доступ к дистанционному обслуживанию.

По данным ЦБ, лишь за третий квартал 2023 года мошенники украли у клиентов российских банков 3,6 млрд рублей, из которых потерпевшим вернули только 5,5% средств.

Причина такого низкого уровня возврата — использование злоумышленниками социальной инженерии. То есть жертвы под психологическим воздействием сами переводят деньги мошенникам. В таких случаях банки по закону не обязаны возвращать средства.

Собеседник РБК считает, что поправки в закон стимулируют банки улучшить качество работы своих антифрод-систем и повысят финансовую ответственность банков. Ведь с июля, если банк допустит перевод на мошеннический сайт из базы ЦБ, ему придется самому возместить клиенту украденные деньги в полном размере.