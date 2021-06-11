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Цифровой банк для предпринимателей «Точка» ввел оплату QR-кодом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Цифровой банк для предпринимателей «Точка» ввел оплату QR-кодом. В банке говорят, что «это новая и почти не имеющая аналогов функция на российском рынке». Также «Точка» обновила приложение и расширила доступ к онлайн-бухгалтерии.

Цифровой банк для предпринимателей «Точка» ввел оплату QR-кодом

Клиенты банка теперь могут рассчитываться не картой, а по QR-коду.

«Комиссия за оплату по QR в 3-4 раза ниже, чем у эквайринга, и не превышает 0,7%. Каждые принятые по QR 100 тысяч рублей экономят до 1500 рублей для предпринимателя», – отметили в «Точке».

Обновился сервис кадрового учета и функционал интернет-банка – онлайн-бухгалтерия стала доступна на всех платформах.

Также «Точка» заапдейтила приложение и на основе действий клиентов сделала его более удобным для них.

«Точка» со штаб-квартирой в Екатеринбурге позиционирует себя как банк для предпринимателей и предприятий. Банк цифровой, у него нет физических отделений. Основан в 2015 году. Контрольным пакетом акций владеет банк «Открытие», 40% акций у платежной системы Qiwi. 

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Фото: Shutterstock.com

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