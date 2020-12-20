Банк «Точка» открыл онлайн-магазин одежды и аксессуаров «Универмаг»

Банк «Точка» объявил о запуске онлайн-магазина одежды и аксессуаров «Универмаг» . В магазине представлена собственная линейка товаров. Дизайн большинства из них команда «Универмага» разрабатывает самостоятельно. Об этом Rusbase сообщил представитель банка.

Часть товаров разрабатывается в коллаборации с молодыми российскими брендами. Среди них — Hedonism Girls, Good local, «Мам,купи!», UNU.

Производством продукции магазина занимаются российские подрядчики. Отмечается, что все товары «Точки» сделаны из качественных натуральных материалов. Они эргономичны и безопасны.

В линейку одежды входят свитшоты, худи, футболки, шапки, капюшоны и баффы, носки, обувь. Также банк создал духи, кружки, рюкзаки и сумки, брелоки, зонт, фартук, календарь и маски. В банке также рассказали, что в фотосессии для «Универмага» вместо профессиональных моделей участвовали реальные сотрудники банка.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Товары онлайн-магазина доставляются по всей России.