В «Яндекс Банке» сменилось руководство. Исполняющим обязанности председателя правления назначили Александра Петрова – ранее он руководил службой платежных сервисов банка.
О смене руководства «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе «Яндекса».
По данным из ЕГРЮЛ, Александр Петров официально вступил в новую должность 19 августа. В «Яндекс Банке» он работает с 2021 года и до назначения и. о. председателя правления руководил в банке службой платежных сервисов.
С декабря 2021 года «Яндекс Банк» возглавлял Михаил Громов – бывший заместитель председателя «Дом.РФ». Также в послужном списке Громова работа в Сбербанке.
«Яндекс» получил свой банк в результате сделки по покупке банка «Акрополь» в апреле 2021 года за 1,1 млрд рублей. У «Акрополя» была универсальная банковская лицензия, обладателем которой стал «Яндекс Банк», в который «Акрополь» переименовали спустя полгода после сделки.
Фото на обложке: E. O. /
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