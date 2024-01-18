Банкам могут запретить начислять проценты за просрочку по кредитам умерших россиян

Депутаты предлагают запретить банкам начислять проценты за просрочку по кредитам умерших россиян. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных парламента, обратил внимание «Интерфакс»

Сейчас наследники отвечают по долгам умершего, в том числе кредитным, совместно, каждый пропорционально его доле в наследстве. Установлен шестимесячный срок на вступление наследников в наследство.

В действующем законодательстве нет запрета на предъвлении наследникам умершего требований об оплате задолженности и штрафов по договорам потребкредита до момента вступления в наследство.

Поэтом встречаются случаи, когда кредиторы требуют от наследников оплатить штрафы, пени и неустойки, начисленные за ненадлежащее исполнение обязанностей по кредиту заемщиком, который не мог платить по кредиту, потому что скончался.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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