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Банкам могут запретить начислять проценты за просрочку по кредитам умерших россиян

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Депутаты предлагают запретить банкам начислять проценты за просрочку по кредитам умерших россиян. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных парламента, обратил внимание «Интерфакс»

Банкам могут запретить начислять проценты за просрочку по кредитам умерших россиян

Сейчас наследники отвечают по долгам умершего, в том числе кредитным, совместно, каждый пропорционально его доле в наследстве. Установлен шестимесячный срок на вступление наследников в наследство.

В действующем законодательстве нет запрета на предъвлении наследникам умершего требований об оплате задолженности и штрафов по договорам потребкредита до момента вступления в наследство.

Поэтом встречаются случаи, когда кредиторы требуют от наследников оплатить штрафы, пени и неустойки, начисленные за ненадлежащее исполнение обязанностей по кредиту заемщиком, который не мог платить по кредиту, потому что скончался.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Фото на обложке: Evgeny Karandaev / Shutterstock

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