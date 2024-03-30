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Банки Армении прекратили обслуживание карт «Мир»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 30 марта большинство армянских банков прекращают обслуживание карт «Мир». Решение принято из-за риска вторичных санкций. Об этом РИА Новости сообщили в платежной системе Армении ArCa.

Банки Армении прекратили обслуживание карт «Мир»
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Исключение — «дочка» ВТБ в республике. Клиентам доступно снятие наличных, онлайн-оплата услуг, трансграничные переводы. В Армении работает 53 отделения банка, 22 из которых находятся в Ереване. 

Оператором платежной системы «Мир» является Национальная система платежных карт. В феврале США ввели санкции в отношении НСПК.

Фото на обложке: Vojtech Laska / Shutterstock

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