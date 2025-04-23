Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредитных карт

Некоторые банки стали снижать лимиты и блокировать операции владельцам кредитных карт, которые не платят проценты. Об этом рассказал зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес на форуме «Финансы новой цифровой эпохи», пишет РБК.

Новые меры Тывес объяснил «резким ростом процентных ставок и торможением розничного кредитования». «Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили годами проценты и думали, что этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают», — сказал он.

При этом у банка нет цели «вытеснять добросовестных пользователей», заявил Тывес. Банк фокусируется на «устранении аномального поведения». Например, когда клиенты снимают деньги с кредитки и размещают их на вкладах под высокие проценты — то есть пытаются заработать на банке, заявил он.

По его словам, «Уралсиб» изменил подход к «недоходным» держателям кредитных карт осенью 2024 года, но на такие меры пошли и другие банки. Например, на портале Banki.ru на такие меры банков жаловались клиенты «Т-банка», «Сбера» и других, уточняет РБК.

Руководитель управления кредитных карт «Т-банка» Андрей Федоров заявил РБК, что у банка нет отдельной политики по кредитным лимитам для держателей карт, которые всегда укладываются в грейс-период. По его словам, банк может обнулить лимит по кредитке только в случае, если по данным бюро кредитных историй у клиента сильно ухудшилась кредитная история.

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