Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредитных карт
Некоторые банки стали снижать лимиты и блокировать операции владельцам кредитных карт, которые не платят проценты. Об этом рассказал зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес на форуме «Финансы новой цифровой эпохи», пишет РБК.
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Новые меры Тывес объяснил «резким ростом процентных ставок и торможением розничного кредитования». «Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили годами проценты и думали, что этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают», — сказал он.
При этом у банка нет цели «вытеснять добросовестных пользователей», заявил Тывес. Банк фокусируется на «устранении аномального поведения». Например, когда клиенты снимают деньги с кредитки и размещают их на вкладах под высокие проценты — то есть пытаются заработать на банке, заявил он.
По его словам, «Уралсиб» изменил подход к «недоходным» держателям кредитных карт осенью 2024 года, но на такие меры пошли и другие банки. Например, на портале Banki.ru на такие меры банков жаловались клиенты «Т-банка», «Сбера» и других, уточняет РБК.
Руководитель управления кредитных карт «Т-банка» Андрей Федоров заявил РБК, что у банка нет отдельной политики по кредитным лимитам для держателей карт, которые всегда укладываются в грейс-период. По его словам, банк может обнулить лимит по кредитке только в случае, если по данным бюро кредитных историй у клиента сильно ухудшилась кредитная история.
Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock / FOTODOM
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