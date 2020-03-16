Составлен рейтинг российских банков по уровню цифровизации

Разработчик платежных решений VR_Bank и фонд «Сколково» оценили уровень цифровизации российских банков за 2019 год. В список попали 50 кредитных организаций. На первом месте в топе «Райффайзенбанк». Об этом сообщили в пресс-службе VR_Bank.

Банки оценивались по 21 показателю, которые сгруппировали в пять тематических блоков:

финансовые показатели, косвенно отражающие объем расходов на IT, количество контрактов со стартапами «Сколково», наличие актуальных цифровых сервисов, проникновение мобильных приложений банка, качество и скорость обработки обращений в соцсетях.

Первое место занял «Райффайзенбанк». Он получил высокие оценки по всем показателям, максимальные — по критериям «Отзывы в GooglePlay», «Просмотры корпоративного канала на YouTube», за наличие сервиса «Онлайн-бухгалтерия» и количество контрактов со стартапами «Сколково».

На втором месте в списке — «Тинькофф». Замыкает тройку лидеров Сбербанк. В рейтинге за первое полугодие 2019 года «Тинькофф» занимал первое место, Сбербанк — второе.

На четвертой позиции «Альфа-Банк», на пятой — «Промсвязьбанк». В топ-10 также вошли «АК Барс», банк «ФК Открытие», «Совкомбанк», «Росбанк» и банк «Санкт-Петербург».

К примеру, лидерами по расходам на НИОКР, лицензионный софт и телекоммуникации в общих операционных расходах за 2019 год стали «ОТП Банк», банк «Санкт-Петербург» и «МТС Банк».

Лидером по количеству контрактов со стартапами «Сколково» назван Сбербанк.

Примерно одинаковое число контрактов оказалось у ВТБ, «Тинькофф»,

«Альфа-Банка» и «Открытия».

Примерно одинаковое число контрактов оказалось у ВТБ, «Тинькофф», «Альфа-Банка» и «Открытия». По проникновению мобильных приложений лидером признан Сбербанк, затем идут «Райффайзенбанк» и «Альфа-Банк».

Лидером по скорости ответов стал МКБ. В тройку также попали РНКБ и «Уралсиб».

По активности поддержки лидером признан «Восточный банк», затем идут «Тинькофф» и «Райффайзенбанк».

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