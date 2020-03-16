Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Составлен рейтинг российских банков по уровню цифровизации

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Разработчик платежных решений VR_Bank и фонд «Сколково» оценили уровень цифровизации российских банков за 2019 год. В список попали 50 кредитных организаций. На первом месте в топе «Райффайзенбанк». Об этом сообщили в пресс-службе VR_Bank.

Составлен рейтинг российских банков по уровню цифровизации

Банки оценивались по 21 показателю, которые сгруппировали в пять тематических блоков: 

  1. финансовые показатели, косвенно отражающие объем расходов на IT,
  2. количество контрактов со стартапами «Сколково»,
  3. наличие актуальных цифровых сервисов,
  4. проникновение мобильных приложений банка,
  5. качество и скорость обработки обращений в соцсетях.

Первое место занял «Райффайзенбанк». Он получил высокие оценки по всем показателям, максимальные — по критериям «Отзывы в GooglePlay», «Просмотры корпоративного канала на YouTube», за наличие сервиса «Онлайн-бухгалтерия» и количество контрактов со стартапами «Сколково».

На втором месте в списке — «Тинькофф». Замыкает тройку лидеров Сбербанк. В рейтинге за первое полугодие 2019 года «Тинькофф» занимал первое место, Сбербанк — второе.

На четвертой позиции «Альфа-Банк», на пятой — «Промсвязьбанк». В топ-10 также вошли «АК Барс», банк «ФК Открытие», «Совкомбанк», «Росбанк» и банк «Санкт-Петербург».

  • К примеру, лидерами по расходам на НИОКР, лицензионный софт и телекоммуникации в общих операционных расходах за 2019 год стали «ОТП Банк», банк «Санкт-Петербург» и «МТС Банк». 
  • Лидером по количеству контрактов со стартапами «Сколково» назван Сбербанк.
    Примерно одинаковое число контрактов оказалось у ВТБ, «Тинькофф»,
    «Альфа-Банка» и «Открытия».
  • По проникновению мобильных приложений лидером признан Сбербанк, затем идут «Райффайзенбанк» и «Альфа-Банк».
  • Лидером по скорости ответов стал МКБ. В тройку также попали РНКБ и «Уралсиб».
  • По активности поддержки лидером признан «Восточный банк», затем идут «Тинькофф» и «Райффайзенбанк».

Фото: Monster Ztudio / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

24 марта 2020

AgroCode 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

24 марта 2020

AgroCode 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

16 — 20 марта 2020

Школа инвестиций ФРИИ

19 марта — 28 мая 2020

Профессия продакт-менеджер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ