«Сбер» и «Тинькофф» объединят данные клиентов в своих приложениях

«Сбер» обменяется данными о своих клиентах с «Тинькофф», а ВТБ — с Альфа-банком. Пользователи смогут видеть в приложении одного банка информацию о счетах в другом и управлять финансами в одном кабинете. Об этом RB.RU сообщили пресс-службы кредитных организаций.
Проект «Сбера» и «Тинькофф» тестируют сотрудники банков, до конца этого лета такая функция появится уже у более 100 тыс. клиентов. В компаниях заверили, что участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию.
В будущем банки намерены предоставить клиентам возможность анализировать свои доходы и расходы в рамках одного приложения. Кроме того, проект в дальнейшем хотят расширить на другие продукты и на корпоративных клиентов.
Аналогичный проект тестируют ВТБ и Альфа-банк. Его участники выстраивают архитектуру системы хранения и передачи данных, чтобы обеспечить 100% защиту данных при обмене. В октябре участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также увидеть истории операций по ним. Полный переход на открытые интерфейсы в финансовом секторе планируется с 2026 года, отметили в ВТБ.
В финансовой сфере Open API – это открытые интерфейсы, через которые сторонние сервисы взаимодействуют с системой банка и обмениваются с ней данными. Перейти на Открытый банкинг смогут только те организации, которые прошли техническую проверку своего ПО на соответствие стандартам ЦБ и стали доверенными участниками среды открытых банковских интерфейсов.
Фото на обложке: Unsplash
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