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Банки ЕС массово перестают принимать SWIFT-переводы из российских банков

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Швейцарский PostFinance, эстонский LHV Pank, французский Banque Populaire, финский S-BANK полностью перестали принимать SWIFT-переводы из российских банков. Финорганзиции стали блокировать платежи по собственной инициативе на фоне ужесточения требований Евросоюза по дополнительным проверкам средств из России.

Банки ЕС массово перестают принимать SWIFT-переводы из российских банков

На платформе для отзывов по SWIFT-платежам пользователи сообщили о невозможности совершить переводы в итальянский Poste Italiane bank, швейцарский Credit Suisse, шведский Swedbank и банк в Новой Зеландии Westpac New Zealand. В колл-центре банка Westpac New Zealand ответили, что клиенты могут отправлять платежи на свой счет из иностранных банков, узнали «Известия».

В основном деньги возвращали обратно на счет отправителя в течение 2-26 дней и за вычетом комиссии, но иногда средства «исчезали». По словам одного из клиентов, он отправил €2 тыс. в итальянский Banca Intesa Infrastutture E Sviluppo так и не получил свой перевод даже спустя 77 дней. Другой перечислил свыше €3,6 тыс. в шведский SEB pank, но не смог вернуть деньги и спустя 84 дня.

Клиенты перед операциями узнают у самих банков, принимают ли они SWIFT-переводы, но ситуация опасна тем, что невозможно предугадать, когда и какой банк решит ужесточить свои правила, говорят аналитики.

По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, проблему блокировки переводов можно решить открытием счета в «дружественной» стране, например в Казахстане, — платежи оттуда отправляются без особых сложностей и задержек.

В качестве альтернативы также можно попробовать развивающиеся цифровые финансовые активы, отметила директор отдела форензик Kept Елена Петерсон. Кроме того, создаются отдельные независимые расчетные механизмы с Ираном, Индией, Китаем и Турцией.

Фото на обложке: Unsplash

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