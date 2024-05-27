Банки предотвратили хищение у россиян 2 трлн рублей в первом квартале 2024 года. Кредитные организации отразили 13,9 млн попыток хищения средств. Удавшихся попыток было почти 300 тыс., украдено 4,3 млрд рублей.
В первом квартале 2024 года банки отразили 13,9 млн попыток хищения средств на общую сумму 2 трлн рублей. Об этом сообщил Банк России в обзоре.
За отчетный период мошенникам удалось похитить 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Количество удавшихся мошеннических операций выросло на 16,8% и составило 294,4 тыс.
У физических лиц с их банковских карт было украдено 1,9 млрд рублей — на 40% больше, чем годом ранее. Количество удавшихся мошеннических операций увеличилось на 20% до 237 тыс.
Совокупно банки возместили клиентам 7,7% украденных средств, в деньгах это 331,1 млн рублей.
Фото на обложке: Kite_rin /
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