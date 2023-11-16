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Банки Израиля наложили ограничения на счета россиян

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банки в Израиле начали ограничивать операции по расчетам с ценными бумагами россиян даже при наличии израильского паспорта. Сегрегация счетов происходит по требованию бельгийского депозитария Euroclear, сообщил РБК основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

Банки Израиля наложили ограничения на счета россиян

Информацию о введении израильскими банками ограничений на счета россиян также подтвердил Forbes адвокат Александр Зернопольский. По его словам, никаких официальных писем от финорганизаций инвесторам из России не приходило, а о рисках обособления счетов клиенты узнавали, обратившись в банк самостоятельно. 

По словам партнера мультисемейного офиса ITSWM Игоря Кузнеца, решение о введении ограничений в отношении счетов россиян ввели вскоре после того, как Euroclear направил финансовым организациям Израиля запрос на ограничение операций для инвесторов — граждан России по покупке любых финансовых инструментов, учитываемых в депозитарии.

Фото на обложке: Unsplash

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