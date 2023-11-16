Банки Израиля наложили ограничения на счета россиян

Банки в Израиле начали ограничивать операции по расчетам с ценными бумагами россиян даже при наличии израильского паспорта. Сегрегация счетов происходит по требованию бельгийского депозитария Euroclear, сообщил РБК основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

Информацию о введении израильскими банками ограничений на счета россиян также подтвердил Forbes адвокат Александр Зернопольский. По его словам, никаких официальных писем от финорганизаций инвесторам из России не приходило, а о рисках обособления счетов клиенты узнавали, обратившись в банк самостоятельно.

По словам партнера мультисемейного офиса ITSWM Игоря Кузнеца, решение о введении ограничений в отношении счетов россиян ввели вскоре после того, как Euroclear направил финансовым организациям Израиля запрос на ограничение операций для инвесторов — граждан России по покупке любых финансовых инструментов, учитываемых в депозитарии.

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