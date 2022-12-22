Банки и брокеры Казахстана начали скупать российский госдолг у международных инвесторов — Bloomberg

Казахстанские финансовые организации скупают российский госдолг с большой скидкой у инвесторов, которые из-за санкций не могут уйти с рынка, рассказали агентству Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания утверждают, что в течение последних месяцев брокеры и банки страны приобретали российские суверенные облигации, в том числе ОФЗ (облигации федерального займа). В ряде случаев инициатива исходила именно от казахстанских организаций.
Такие сделки регистрируются в клиринговой палате республики. Это позволяет получать купоны и платежи в счет погашения долга. Многие международные инвесторы сегодня не имеют возможности получить такие купоны за пределами РФ. Однако казахстанские организации нашли обходной путь, что приносит им быструю бумажную прибыль.
Инвесторы с суверенными облигациями, номинированными в рублях, остаются с векселями, которые больше не позволяют получить выплаты процентов за пределами России. Продажа казахстанским банкам и брокерам дает возможность компенсировать хотя бы часть стоимости, отмечает Bloomberg.
Фото на обложке: metamorworks /
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