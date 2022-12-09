Банки Казахстана начнут обслуживать карты «Мир»

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выдало банкам Казахстана разрешение на операции по картам системы «Мир», сообщает Агентство по регулирования финансового рынка республики.

Министерство финансов США направило казахстанским регулятором письмо, в котором указывается, что картами российской платежной системы могут пользоваться только физические лица. Это касается и тех, кто приехал в республику из РФ.

При этом американское ведомство указало, что такие операции будут находиться «на особом контроле». Такие меры Минфин объяснил необходимостью пресекать попытки обойти антироссийские санкции.

Кредитным организациям Казахстана разрешается принимать платежи и переводы по картам «Мир». Также средства можно снять в банкоматах.

Ранее OFAC предупреждало, что финансовые организации могут столкнуться с санкциями в случае сотрудничества с оператором системы «Мир».

В сентябре МВД Казахстана сообщило, что с начала 2022 года в республику въехало 1,66 млн россиян. При этом 1,44 млн из них позднее покинули республику. По данным Forbes на начало октября, после объявлении в РФ частичной мобилизации за две недели страну покинули 700 тыс. человек, из них 200 тыс. отправились в Казахстан.

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