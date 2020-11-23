Банки будут распознавать клиентов по лицу на входе в офисы и отделения

Кредитные организации России вводят систему биометрической идентификации клиентов. О тестировании распознавания лиц при входе в банковские офисы сообщают «Известия».

Узнавать клиентов по биометрическим данным начали в отделениях «Альфа-Банка». Тестирует систему распознавания лиц и ВТБ. Потоковое распознавание посетителей прорабатывает банк «Открытие».

В «Промсвязьбанке» проект по идентификации граждан в отделениях планируется запустить в 2021 году. «Банк ДОМ.РФ» и «Почта Банк» также занимаются подготовкой подобных решений.

Распознавание личности на входе в офисы и отделения повысит надежность банковских операций, поможет в борьбе с мошенниками, считают в кредитных организациях. Кроме того, после прохождения идентификации банки расчитывают быстрее делать клиентам индивидуальные предложения услуг и сервисов.

В планах некоторых кредитных организаций — распознавание посетителей не только по лицу, но и походке, при навигации по залу, а также идентификация эмоций клиента для оценки качества обслуживания.

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