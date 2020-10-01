Банки увеличат комиссию для онлайн-магазинов за оплату товаров картами

Российские банки после 1 октября увеличат комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами. Ранее Центробанк ввел ограничения на взимание комиссии для сохранения экономической стабильности в период пандемии. Об этом сообщает РБК.

Представители Сбербанка, ВТБ, банков «Русский стандарт», «Альфа-банк», «Московский кредитный банк», «Открытие» и «Газпромбанк» сообщили, что вернут комиссию, которая взималась с покупателей до пандемии. В тех условиях ЦБ решил установить льготную ставку для кредитных организаций, чтобы банки смогли справиться с кризисом в период введения ограничительных мер. Меры коснулись, в первую очередь, магазинов продуктов питания, одежды, аптек.

Кроме того, в период пандемии большинство россиян перешло от офлайн-покупок в онлайн. Поэтому введение льготной ставки привлекло покупателей. Это оказало положительный эффект на крупный бизнес, отмечает издание.

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Андрей Киричек считает, что возврат комиссии не приведет к тяжелым последствиям для онлайн-магазинов, поскольку «этот уровень складывался годами и является экономически обоснованным». Однако президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что отмена льготной ставки может способствовать оттоку покупателей и возвращению к POS-терминалам.

В ЦБ заявили, что Система быстрых платежей (СБП) обеспечит сохранение стабильности. С ее помощью покупатели могут оплачивать товары, используя QR-код. Банки взимают комиссию не более 0,7% от суммы транзакции через СБП, что гораздо меньше эквайринговых ставок.

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