Подписан закон об обязанности банков проверять все денежные переводы физлиц на предмет мошенничества

Путин подписал закон об обязанности банков проверять все денежные переводы физлиц на предмет мошенничества. Подозрительные по мнению банка операции будут приостанавливаться на два дня. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки проверять денежные переводы физических лиц на предмет мошенничества и приостанавливать на два дня все операции, которые будут считаться подозрительными. Документ опубликован на портале правовых актов и вступит в силу через год после официального опубликования.

Если банк допустит перевод физлица на мошеннический ресурс, то он будет обязан возместить ему средства в течение 30 дней с момента поступления заявления от физлица. Ресурс должен состоять в специальной базе Банка России, говорится в документе.

Также документ обязывает банки отключать обслуживание предполагаемых мошенников, о которых поступила информация от МВД о возбуждении в их отношении уголовного дела или сообщения о преступлении.

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