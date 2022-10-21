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Западные банки ужесточили проверки российских клиентов в ОАЭ — Bloomberg

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Финансовые организации, связанные с США, Евросоюзом и Великобританией, ужесточили проверки российских клиентов в ОАЭ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к процессу.

Западные банки ужесточили проверки российских клиентов в ОАЭ — Bloomberg

Издание отмечает, что во избежание ущерба от западных санкций многие российские предприниматели активно вливаются в финансовую жизнь страны. Бизнесмены из РФ открывают компании, делают венчурные инвестиции, скупают недвижимость и организуют работу филиалов своих московских фирм.

По данным консалтинговой компании Henley & Partners, ОАЭ в текущем году может привлечь наибольшую долю частного капитала в мире.

Власти ОАЭ при этом отмечают, что страна не обязана следовать санкциям отдельных юрисдикций, таких, как СЩА и Великобритания, и серьезно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы.

Как утверждает Bloomberg, крупные финансовые организации, связанные с США, Евросоюзом и Великобританией, стали пристальнее проверять источники доходов потенциальных российских клиентов. К некоторым из них даже приходят домой.

По данным аналитиков Bright Rich | Corfac International, к концу первого полугодия 2022 года объем сделок на рынке жилой недвижимости Дубая увеличился почти на 45% год к году. Продажи объектов на стадии строительства выросли на 52%, на рынке готового жилья рост составил 37%.

Во втором полугодии спрос остался на высоком уровне. По словам партнера компании Виктора Заглумина, многие россияне рассматривают апартаменты и жилую недвижимость в Дубае в качестве инвестиций.

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Фото на обложке: Unsplash

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