В работе приложений сразу четырех российских банков произошел сбой

В работе приложений «Тинькофф», «Альфа-банка», «Райффайзен» и Сбера произошел сбой, на проблемы с загрузкой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы, Перми и других.
По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о неполадках в «Тинькофф» и «Альфа-банке» начали поступать около 12 часов мск.
Накануне некоторым клиентам «Альфа-банка» начали поступать уведомления о том, что сервис может прекратить работать, и рекомендации скачать новое приложение на сайте организации.
В самой кредитной организации на запрос RB.RU ответили, что сервис функционирует в обычном режиме, проблемы могут быть лишь у некоторых пользователей.
«Альфа-Онлайн работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы – это часть ежедневной деятельности банка», — пояснили в «Альфа-банке».
Позднее в кредитной организации сообщили, что по состоянию на 12:35 работа восстановлена.
Клиенты банка «Тинькофф» пишут, что помимо мобильной версии не работает еще и сайт. Кроме того, некоторые пользователи не могут зайти в приложение «Тинькофф Инвестиции».
Примерно в это же время «упало» приложение банка «Райффайзен». В пресс-службе организации опровергли данные о наличии сбоя.
«Информацию о сбое не подтверждаем, вход в приложение работает штатно», — ответили на запрос RB.RU в банке.
Позднее с похожей проблемой столкнулись пользователи мобильного приложения Сбера.
Фото на обложке: Primakov /
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