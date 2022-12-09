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В работе приложений сразу четырех российских банков произошел сбой

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В работе приложений «Тинькофф», «Альфа-банка», «Райффайзен» и Сбера произошел сбой, на проблемы с загрузкой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы, Перми и других.

В работе приложений сразу четырех российских банков произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о неполадках в «Тинькофф» и «Альфа-банке» начали поступать около 12 часов мск.

Накануне некоторым клиентам «Альфа-банка» начали поступать уведомления о том, что сервис может прекратить работать, и рекомендации скачать новое приложение на сайте организации.

В самой кредитной организации на запрос RB.RU ответили, что сервис функционирует в обычном режиме, проблемы могут быть лишь у некоторых пользователей.

«Альфа-Онлайн работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы – это часть ежедневной деятельности банка», — пояснили в «Альфа-банке».

Позднее в кредитной организации сообщили, что по состоянию на 12:35 работа восстановлена.

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Клиенты банка «Тинькофф» пишут, что помимо мобильной версии не работает еще и сайт. Кроме того, некоторые пользователи не могут зайти в приложение «Тинькофф Инвестиции».

Примерно в это же время «упало» приложение банка «Райффайзен». В пресс-службе организации опровергли данные о наличии сбоя. 

«Информацию о сбое не подтверждаем, вход в приложение работает штатно», — ответили на запрос RB.RU в банке. 

Позднее с похожей проблемой столкнулись пользователи мобильного приложения Сбера. 

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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