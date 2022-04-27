В России выросло число мошенничеств с веб-версиями банковских приложений

Мошенники стали чаще использовать для своих схем веб-версии банковских кабинетов после того, как приложения многих банков пропали из официальных магазинов Google Play и App Store. Тенденцию заметили в Роскачестве – там дали советы, как обезопасить свои деньги.
Специалисты Роскачество отметили тенденцию к росту использования мошеннических схем с веб-кабинетами банков. Активность мошенников выросла в социальных сетях и telegram-каналах, рассказали в Роскачестве.
Злоумышленники под разными предлогами пытаются перенаправить пользователей на фишинговые страницы веб-версий приложений банков. Мошенники рассчитывают на невнимательность клиентов банов, пояснили эксперты и рассказали, как отличить настоящий сайт от поддельного:
- на мошенническом сайте будет малозаметная пометка «реклама»;
- страница будет подвисать после ввода реквизитов для перевода;
- в тексте на сайте могут быть ошибки;
- сам банк может называться некорректно (мошенники меняют несколько букв в названии).
После начала военной операции на Украине из официальных магазинов Google Play и App Store пропали приложения банков, в отношении которых были введены санкции: ВТБ, Сбербанка, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка.
Фото на обложке: M.a.u /
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