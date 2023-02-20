Российские банки выступят против запрета оказания услуг через Telegram

Ассоциация банков России намерена просить Роскомнадзор (РНК) не ограничивать обслуживание клиентов через мессенджер Telegram. Об этом рассказал вице-президент организации Алексей Войлуков.

По его словам, использование Telegram помогло решить проблемы, связанные с блокировкой приложений банков из-санкций. Волуйков утверждает, что платформа безопасна для операций, поскольку выступает просто интерфейсом.

Ранее в РНК отметили, что со вступлением в силу поправок в закон «Об информации» на Telegram распространятся ограничения. Изменения начнут действовать уже 1 марта. Согласно закону, запрещается взаимодействие банков с клиентами через зарубежные платформы.

В Минцифры также сочли подобный способ обслуживания не самым безопасным. Директор департамента кибербезопасности Владимир Бенгин отметил, что использование мессенджера повышает риск мошенничества. Однако, по мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, эту проблему можно решить внедрением антифродовых механизмов.

В январе онлайн-банк в Telegram запустил ВТБ, сервис работает на базе чат-бота.

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