Минфин займется регулированием голосовых помощников в банках

Министерство финансов планирует проконтролировать работу голосовых интерфейсов в банках, чтобы не допустить мисселинг и защитить права пользователей.
Это связано с использованием технологий искусственного интеллекта в банках для общения с клиентами. Требования для регулирования сформируют вместе с банками и экспертами, сообщили «Известия».
Банки активно внедряют голосовых помощников в работу колл-центра, в некоторых они даже могут проводить финансовые операции. Регулирование их работы, отмечают эксперты издания, нужно в первую очередь для того, чтобы пресечь возможные мошеннические действия с их использованием.
Злоумышленники могут попытаться «обмануть» систему, например с помощью записи человека и имитации номера клиента. И если система в банке недостаточно надежная, то она может неверно распознать клиента.
На первом этапе регулирования, предполагает руководитель направления исследований финансового центра Сколково-РЭШ Егор Кривошея, будет скорее всего предотвращать какие-то ситуации и создавать механизмы защиты клиентов, «если что-то пойдет не так».
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Фото: fizkes / Shutterstock
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