ВТБ может запустить онлайн-банкинг в социальных сетях

ВТБ рассматривает социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» для запуска в них онлайн-банкинга. Организация уже оказывает такие услуги в Telegram. Новые площадки банк ищет из-за того, что его приложения удалили из App Store и Google Play.
Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут стать площадками для запуска онлайн-банкинга ВТБ. Об этом рассказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По словам Печатникова, ВТБ может запустить онлайн-банкинг в VK и «Одноклассниках» уже в 2023 году. Организация уже оказывает клиентам услуги онлайн-банкинга в мессенджере Telegram – эту опцию ВТБ запустил в январе 2023 года.
Банки ищут новые площадки для запуска онлайн услуг из-за того, что магазины App Store и Google Play удалили их приложения. С этим столкнулся в частности ВТБ, Сбербанк и другие банки, попавших под санкции.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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