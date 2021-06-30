Глава Почта Банка Дмитрий Руденко рассказал, чего ждут от банков регионы

Жители крупных городов привыкли к тому, что банк и любые банковские сервисы доступны на расстоянии вытянутой руки. Есть мобильные приложения, и есть банковские отделения рядом с домом. Но совсем иначе обстоят дела в глубинке. Особенно в малых и удаленных поселках. Между тем, где бы ни проживал человек, он хочет иметь удобный и быстрый доступ к различным услугам и сервисам, в том числе финансовым.

Cтроить большое банковское отделение в поселке, где живет 100 человек, экономически не оправдано. Но есть другой выход — в каждом селе есть почта, а значит, банк на почте.

Жителям горного села Даргавс в Северной Осетии, в котором проживает чуть более 100 человек, раньше приходилось ездить более 40 км в одну сторону до ближайшего города, чтобы просто снять наличные с карты, открыть счет, карту, оформить кредит или получить консультацию. Теперь все это доступно рядом с домом — в сельском почтовом отделении. Это самое высокогорное банковское отделение в России, расположенное на высоте более 1400 метров.

Открытие отделения Почты Банка стало знаменательным событием не только для местных жителей, но и для туристов, ведь здесь проходит популярный туристический маршрут к местной достопримечательности «Город мертвых». Так что гости смогут теперь без проблем снять наличные с карты при необходимости или получить консультацию специалиста.

«Нам в город ехать очень неудобно, не у всех есть своя машина. Мы очень рады, что, наконец, здесь открыли отделение банка, где предоставляются все необходимые для нас услуги. Можно и за воду, и за электричество платить, и пенсию снимать с карты. Спасибо за такую возможность», — отметила одна из местных жительниц Белла Сасиева.

На торжественном открытии присутствовал глава Почта Банка, а также представители района, местные жители.

Это дорога с двусторонним движением: банки должны поворачиваться лицом к клиентам, а клиенты – к банкам. Иначе результата не будет. Мы не можем ориентироваться только на жителей больших городов. Мы сами приходим в села, потому что ситуация, когда человек, получая пенсию на банковскую карту, вынужден ездить за десятки километров, чтобы снять наличные средства с этой карты, согласитесь, неправильная. Людям сегодня нужны не банки, а банкинг, то есть возможность пользоваться банковскими услугами и сервисами, в какой бы точке нашей страны они ни проживали Председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко



Он также отметил, что обеспечение доступности базовых финансовых услуг для жителей малых и труднодоступных селений — одна из важнейших задач и социальная миссия Почта Банка. Сеть Почта Банк сегодня насчитывает 19 тыс. точек по всей стране, причем 90% из них как раз приходятся на сельскую местность и небольшие города.

Поездка в Северную Осетию и открытие отделения в Даргавсе стало кульминацией квеста «Я люблю тебя, Россия!», который Почта Банк провел весной этого года. Победитель конкурса Юрий Литвинов из Краснодара путешествовал по Северной Осетии вместе с президентом банка Дмитрием Руденко и телеведущей Валерией Дергилёвой. Всего в игре приняло участие почти 4000 человек со всей страны.