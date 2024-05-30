Финансовый маркетплейс Банки.ру обновил логотип

Финансовый маркетплейс Банки.ру провел рестайлинг. Обновление символизирует новый этап развития платформы, который открывает пользователям доступ к расширенным финансовым возможностям и сервисам — дополненной финансовой реальности.
Логотип Банки.ру был разработан почти 20 лет назад (запуск проекта состоялся в марте 2005 года) и с этого момента практически не менялся. Это был комбинированный логотип с названием бренда на латинице banki.ru, подзаголовком «информационный портал» и трехцветной иконкой в виде столбчатого графика. Фирменный знак символизировал рейтинг банков, ведь изначально Банки.ру представлял собой базу по банкам Москвы и вкладам, а также ленту банковских новостей.
Сегодня Банки.ру — номер один среди финансовых маркетплейсов в России по посещаемости, по данным Similarweb. Из агрегатора и информационного портала Банки.ру перерос в одну из крупнейших финтех-компаний страны. Привычный многим логотип не отражал новое позиционирование бренда и миссию финансового маркетплейса, а отвечал, скорее, запросам агрегатора и рейтингового агентства.
Для изменения визуальной концепции бренда Банки.ру было проведено стратегическое исследование, включающее анализ компании, рынка, трендов, а также интервью с целевыми сегментами аудитории. Рестайлинг коснулся не только логотипа, но и цветовой гаммы, чтобы придать платформе современный и более диджитальный вид.
Новый логотип Банки.ру состоит из иконки и названия бренда. Нейминг теперь на кириллице, а иконка в логотипе стала более лаконичной, представляя собой стилизованный растущий график из шести квадрокругов.
Количество цветов в знаке сократилось до одного: от оранжевого и зеленого компания отказалась. Голубой цвет, по мнению пользователей, больше остальных ассоциируется с финансовой сферой и цифровыми сервисами. Решение по выбору логотипа компания принимала с помощью своих пользователей — более 1500 человек помогли Банки.ру сделать выбор.
Фирменный знак в логотипе теперь символизирует не рейтинг банков, а весь спектр финансовых решений и продуктов. В нем присутствует рост и стабильность, при этом увеличилось количество элементов, появилась множественность. За счет градации оттенков в знаке также появляется пространственность — это передает новую визуальную концепцию бренда: Банки.ру — дополненная финансовая реальность.
Фирменный стиль Банки.ру адаптирован под современные тренды и вкусы целевой аудитории. Новая визуальная айдентика призвана подчеркнуть современный и инновационный подход к предоставлению финансовой информации и услуг, делая процесс общения с платформой более комфортным и удобным для пользователей.
Фото на обложке и в тексте: Банки.ру
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ООО «Информационное агентство «Банки.ру»
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