Frank Media: основатели «Банки.ру» продали свою долю в компании и покинут ее

Основатели проекта «Банки.ру» (banki.ru) Филипп Ильин-Адаев, его брат Кирилл Ильин-Адаев и супруга Елена Ищеева продали свою долю в компании и покинут ее. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на сообщение Ильина-Адаева в закрытой группе Facebook для сотрудников.

Покупателем их доли выступил консорциум инвесторов во главе с инвестиционным фондом «Эльбрус Капитал».

Свою долю Ищеева и Ильин-Адаев продали «уважаемому инвестиционному фонду», говорится в сообщении.

«Мы довольны, что нашли достойного покупателя и получили то предложение, которое может скрасить горечь расставания», — написал Ильин-Адаев.

В письме он также отметил, что владельцы полтора года находились «под жестким прессингом, но не дали отобрать бизнес».

Ильину-Адаеву и семье принадлежало 60%« Банки.ру», 40% — у фонда Russia Partners.

Между основателями «Банки.ру» и фондом Russia Partners в прошлом году возник акционерный конфликт, пишет издание. Ильин-Адаев обвинил главу фонда Александра Лупачева в рейдерстве.

Четыре года назад Ильин-Адаев передал лицензии СМИ в отдельное юридическое лицо — ООО «Банковские новости» в связи с требованиями закона (иностранцы не могут владеть более 20% в российских СМИ, а фонд Russia Partners подконтролен американской Siguler Guff & Company).

Компания «Банковские новости» производила контент, а «Банки.ру» покупали его у нее. Позднее Ильин-Адаев выяснил, что резолюция, разрешающая «Банки.ру» в течение трех лет покупать контент у «Банковских новостей», не была подписана.

В ноябре 2019 компания «Банковские новости» получила уведомление о расторжении договора субаренды. Ильин-Адаев заявил тогда, что расторжение договора аренды — один из способов лишить его бизнеса.

Фонд «Эльбрус Капитал» основан в 2007 году Дмитрием Крюковым и Александром Савиным, работавшими до этого в «Ренессанс Капитале» и «Альфа-Групп». Партнером Крюкова и Савина стал основатель европейского инвестфонда Waterland Private Equity Роб Тилен.

«Эльбрус Капитал» инвестирует в России и странах СНГ. Суммарная стоимость его активов в портфеле оставляет почти $1 млрд. В портфеле фонда — сеть клиник «Национальная медицинская сеть», оператор экспресс-доставки DPD, сеть постаматов PickPoint, ЦИАН Групп и HeadHunter.