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Сервис Bankoff сообщил о блокировке со стороны Visa

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Ставший резко популярным у россиян сервис Bankoff, позволяющий выпускать карту Visa без документов и посещения банка, разослал пользователям письмо о блокировке со стороны платежной системы.

Сервис Bankoff сообщил о блокировке со стороны Visa

«Сегодня мы получили письмо от Visa и Stripe о том, что обслуживание карт Bankoff приостановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России. Это означает, что ваши карты из нашей системы больше не поддерживаются для любых офлайн- и онлайн-платежей.

В настоящее время мы пытаемся получить доступ к средствам, которые были заморожены на нашем счете в США. Пожалуйста, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему».

bankoff

Прирост пользователей из РФ был обусловлен тем, что система позволяла обходить санкционные ограничения, введенные платежной системой Visa, ведь оформить ее карту в Bankoff можно было даже по запросу в Telegram.

Фото на обложке: https://www.bankoff.co/

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