Сервис Bankoff сообщил о блокировке со стороны Visa

Ставший резко популярным у россиян сервис Bankoff, позволяющий выпускать карту Visa без документов и посещения банка, разослал пользователям письмо о блокировке со стороны платежной системы.

«Сегодня мы получили письмо от Visa и Stripe о том, что обслуживание карт Bankoff приостановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России. Это означает, что ваши карты из нашей системы больше не поддерживаются для любых офлайн- и онлайн-платежей.

В настоящее время мы пытаемся получить доступ к средствам, которые были заморожены на нашем счете в США. Пожалуйста, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему».

Прирост пользователей из РФ был обусловлен тем, что система позволяла обходить санкционные ограничения, введенные платежной системой Visa, ведь оформить ее карту в Bankoff можно было даже по запросу в Telegram.

Фото на обложке: https://www.bankoff.co/