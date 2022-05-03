Сервис Bankoff сообщил о блокировке со стороны Visa

Ставший резко популярным у россиян сервис Bankoff, позволяющий выпускать карту Visa без документов и посещения банка, разослал пользователям письмо о блокировке со стороны платежной системы.
«Сегодня мы получили письмо от Visa и Stripe о том, что обслуживание карт Bankoff приостановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России. Это означает, что ваши карты из нашей системы больше не поддерживаются для любых офлайн- и онлайн-платежей.
В настоящее время мы пытаемся получить доступ к средствам, которые были заморожены на нашем счете в США. Пожалуйста, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему».
Прирост пользователей из РФ был обусловлен тем, что система позволяла обходить санкционные ограничения, введенные платежной системой Visa, ведь оформить ее карту в Bankoff можно было даже по запросу в Telegram.
Фото на обложке: https://www.bankoff.co/
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