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Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года составит 3 трлн рублей — ЦБ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года составит 3 трлн рублей, сообщили в ЦБ. За девять месяцев банки уже заработали 2,7 трлн рублей прибыли, в четвертом квартале показатель составит около 300 млрд рублей.

Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года составит 3 трлн рублей — ЦБ

Банковский сектор России по итогам 2023 года получит совокупно 3 трлн рублей чистой прибыли. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, передает РБК.

«Мы с 1 января отменяем послабления, которые перестают действовать, и те банки, которые продолжали ими пользоваться, они должны будут досоздать резервы», – отметила Полякова. 

Полякова подчеркнула, что значительный рост ключевой ставки ЦБ не оказал давления на объем прибыли банковского сектора. В первой половине 2023 года прибыль банков колебалась от 224 млрд рублей до 353 млрд рублей в месяц.

За девять месяцев текущего года банки уже заработали 2,7 трлн рублей чистой прибыли, по итогам четвертого квартала сумма составит около 200-300 млрд рублей, подсчитали в ЦБ.

Фото на обложке: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock

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