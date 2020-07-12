Число обанкротившихся россиян удвоилось после отмены самоизоляции
В июне суды признали банкротами 11,5 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Как отметили в ведомстве, такого количества рассмотренных дел о финансовой несостоятельности еще не было с момента возникновения нормы о банкротстве физлиц в 2015 году.
Всего за первое полугодие 2020 года банкротами стали 42,7 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 47%. Но во втором квартале темпы признания граждан финансово несостоятельными замедлились: в апреле-июне суды вынесли 20,4 тысячи решений против 22,3 тысячи за первые три месяца года. В годовом выражении спад составил 29,6%.
Всплеск банкротств в июне и общий спад количества дел по итогам второго квартала — следствие ограничений из-за пандемии коронавируса. По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, с 19 марта по 11 мая суды рассматривали меньше дел о банкротстве, чем обычно.
«Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы», — отметил Юхнин.
Высокие темпы роста личных банкротств сохранятся во второй половине года, считает Юхнин. Он прогнозирует, что количество завершенных дел превысит показатели прошлого года в 1,8-2 раза. В 2019 году в России суды признали финансового несостоятельными 69 тыс. человек.
Количество банкротств бизнеса в первом полугодии сократилось на 26% — суды признали несостоятельными 4,5 тысячи юрлиц. При этом Федресурс отметил «перевес намерений над реальными банкротствами»: количество сообщений компании о намерении обанкротить партнера или самих себя значительно превышает число начатых судебных процессов.
По мнению Юхнина, это может быть связано с перебоями в работе судов весной, а также с мораторием на банкротство. С апреля компании и ИП, работающие в пострадавших от кризиса отраслях, получили временную защиту от кредиторов. Их контрагенты не могут обратиться в суды с требованием обанкротить компанию, если та попала под мораторий.
По данным ФНС, мера распространилась почти на 950 тысяч индивидуальных предпринимателей и 350 тысяч компаний.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter