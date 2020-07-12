Число обанкротившихся россиян удвоилось после отмены самоизоляции

В июне суды признали банкротами 11,5 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как отметили в ведомстве, такого количества рассмотренных дел о финансовой несостоятельности еще не было с момента возникновения нормы о банкротстве физлиц в 2015 году.

Всего за первое полугодие 2020 года банкротами стали 42,7 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 47%. Но во втором квартале темпы признания граждан финансово несостоятельными замедлились: в апреле-июне суды вынесли 20,4 тысячи решений против 22,3 тысячи за первые три месяца года. В годовом выражении спад составил 29,6%.